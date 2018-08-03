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03.08.18 11:41
Главой Пензы назначен экс-глава регионального избиркома Тактаров
Представитель думы сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что за кандидатуру Н.Тактарова проголосовало большинство - 26 парламентариев.
Его кандидатура была выдвинута в ходе конференции партии "Единая Россия", которая состоялась 1 августа.
На сайте гордумы сообщается, что Н.Тактаров ранее работал в управлении сельского хозяйства Пензенской области и в региональном минсельхозе на должности заместителя министра.
В 1999-2016 г.г. являлся председателем избирательной комиссии Пензенской области, в 2016-2017 г.г. возглавлял Центр занятости населения города Пензы.
C сентября 2017 года по август 2018 года был заместителем главы Пензы на штатной основе.
1 августа стало известно, что В.Савельев, утвержденный главой Пензы в декабре 2015 года, покидает свой пост в связи с переходом на другую работу: он возглавит областной онкологический диспансер.
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