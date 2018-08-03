Промышленные предприятия Тульской области за год сократили выбросы вредных веществ на 16%

03.08.18 11:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области в рамках природоохранных мероприятий особое внимание уделяют вопросам экологической безопасности, ликвидации опасных веществ и несанкционированных свалок, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Юрия Панфилова.

"Тульская область - промышленный регион. За последние годы предприятия существенно модернизируют систему экологической безопасности. По итогам прошлого года мы в числе лидеров среди субъектов ЦФО по динамике снижения нагрузки на окружающую среду. Выбросы предприятий региона в атмосферу вредных веществ за прошлый год составили 119,7 тыс. тонн и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 15,6%", - цитирует пресс-служба Ю.Панфилова.

Также министр сообщил, что в рамках федерального приоритетного проекта "Чистая страна" проведена демеркуризация ртутьсодержащих отходов в Киреевском районе. В 2017 году были ликвидированы пять несанкционированных свалок мусора. Объемы сбросов загрязненных сточных вод за год сократились на 1,6%, объем водопотребления- 15%. Количество предприятий - основных источников загрязнения водных объектов сократилось с 15 до 10.

"Наметилась положительная динамика показателя обеспеченности жителей области водой надлежащего качества, который в 2017 году составил 90,3% (в 2016 году - 81,6%). Уменьшилась доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям", - подчеркнул Ю.Панфилов.

Создана особо охраняемая природная территория - "Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом Ломинцево".

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявлял, что к 2021 году в регионе будет ликвидировано 30 крупных несанкционированных свалок. По результатам мониторинга в прошлом году было ликвидировано больше половины свалок, отмеченных на интерактивной карте. К настоящему моменту этот показатель уже превышает 65%. Всего на реализацию экологических программ в регионе в прошлом году было направлено около 1 млрд рублей.