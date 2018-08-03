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03.08.18 11:52
В Пермском крае опробуют новую систему безопасности школ и детских садов
"Кластер безопасности в "пилотном" режиме начнет работать с 1 сентября текущего года. В "пилот" вошли 7 объектов - школ и детских садов - микрорайонов на правом берегу (Перми - ИФ): Пролетарский, Железнодорожный и Окуловский. На оснащение участников кластера направлено порядка 7 млн рублей ", - говорится в сообщении.
Суть проекта заключается в комплексном подходе - за физическую охрану и техобслуживание учреждений отвечает один подрядчик, а не разные организации, как было ранее.
"Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения поступают в единую диспетчерскую службу. Это позволяет эффективнее контролировать системы безопасности и быстрее реагировать на внештатные ситуации", - указывается в пресс-релизе.
Работоспособность системы безопасности обеспечивает соответствующая "начинка".
"Пропускная система появилась на входе на территорию школы, в самой школе установлен турникет, пройти который можно только с персональной электронной картой - охраннику на монитор выводится фото ребенка или сотрудника, есть металлорамка. Несколько десятков видеокамер обеспечивают контроль прилегающей к учреждению территории и школьного пространства" - говорится в сообщении.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для развития образовательной системы в регионе важно не только строительство новых объектов - школ и детских садов, важно, чтобы и в действующих объектах условия учебы улучшались.
"Процесс подготовки школ и детских садов это не только проверка пожарной сигнализации и воды, это еще и текущий ремонт, обновление оборудования, замена компьютеров. Учитывая ряд инцидентов, произошедших в прошлом учебном году, особое внимание мы во время подготовки образовательных учреждений уделяем вопросам безопасности детей. Представленный в "пилотном" проекте подход позволит оптимизировать работу системы безопасности и быстрее реагировать специалистам в случае необходимости", - цитирует пресс-служба слова М.Решетникова.
Новая система безопасности предусматривает также возможность добавления дополнительных сервисов для родителей школьников. К примеру, родители смогут получать, уведомления через СМС, когда ребенок пришел или покинул учебное заведение.
Разработчики программного обеспечения предусмотрели дальнейшее развитие проекта.
"Так в скором будущем на базе школы "Мастерград" (Пермь, Дзержинский район - ИФ) будет тестироваться система видеоаналитики. Она позволит в автоматическом режиме распознавать номера автомобилей, заезжающих на территорию школы, а также обеспечит работу детекторов оставленных вещей", - говорится в сообщении.
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