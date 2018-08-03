Симоновскую набережную до конца года продлят до территории завода ЗИЛ

03.08.18 11:50

© РИА Новости. Илья Питалев

3 августа. Interfax-Russia.ru - Работы по продлению Симоновской набережной к территории бывшего завода ЗИЛ начнутся до конца этого года, заявил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

"Проект продления Симоновской набережной до территории ЗИЛа уже готов, он прошел экспертизу, мы планируем до конца года выйти в активное строительство", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что новый участок Симоновской набережной будет автомобильным, при этом будет создана и пешеходная зона.

"Развитие набережной, строительство новых участков позволяет создать более комфортную среду на территории города. Кроме этого, увеличивается проницаемость ранее недоступных районов, расположенных вдоль Москвы-реки", - сказал глава стройкомплекса.

Сообщалось, что общим проектом развития транспортной инфраструктуры предполагается реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста, строительство технологической части транспортно-пересадочного узла "Парк легенд", а также пешеходный переход с траволаторами от станции "Технопарк" через проспект Андропова.