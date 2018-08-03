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03.08.18 11:50
Симоновскую набережную до конца года продлят до территории завода ЗИЛ
"Проект продления Симоновской набережной до территории ЗИЛа уже готов, он прошел экспертизу, мы планируем до конца года выйти в активное строительство", - сказал М.Хуснуллин.
Он отметил, что новый участок Симоновской набережной будет автомобильным, при этом будет создана и пешеходная зона.
"Развитие набережной, строительство новых участков позволяет создать более комфортную среду на территории города. Кроме этого, увеличивается проницаемость ранее недоступных районов, расположенных вдоль Москвы-реки", - сказал глава стройкомплекса.
Сообщалось, что общим проектом развития транспортной инфраструктуры предполагается реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда со строительством моста, строительство технологической части транспортно-пересадочного узла "Парк легенд", а также пешеходный переход с траволаторами от станции "Технопарк" через проспект Андропова.
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