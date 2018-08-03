ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "Новое время"

03.08.18 11:52

© РИА Новости. Максим Блинов

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Новое время" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением в ЦБ соответствующего ходатайства. Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

"Новое время" по итогам первого квартала 2018 года занимает 397-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". На 1 июля банк был уже 429-м по активам, согласно данным ЦБ. Банк является участником системы страхования вкладов.