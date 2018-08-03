Арестованы трое подозреваемых в хищении более 2 млрд рублей у крупной энергетической компании

03.08.18 12:12

© РИА Новости. Фото ФСБ РФ

3 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция совместно с ФСБ задержала подозревамых в хищении более 2 млрд рублей у энергетической компании, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении свыше 2 млрд рублей у крупной энергетической компании путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов", - сказала И.Волк.

По ее словам, полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели 17 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Москвы, Красноярска, Челябинска и Ялты. "Обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности", - сказала И.Волк.

"По результатам проверки обращения руководителя компании возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на возмещение материального ущерба, а также выявление дополнительных эпизодов", - сказала она.