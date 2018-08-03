Сложившаяся обстановка в учреждениях ФСИН требует прокурорского вмешательства

03.08.18 12:21

© РИА Новости. Сергей Гунеев

3 августа. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал провести доскональный анализ жалоб на нарушения в системе ФСИН России, отметил неэффективность нынешней работы прокуроров в этой сфере.

"Требует немедленного вмешательства обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН. Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений. Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно",- сказал Ю. Чайка в пятницу, выступая на коллегии ведомства.

"Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц",- подчеркнул он.

По словам генпрокурора необходимо также поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся.

"Руководителям Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, Управления по надзору законностью исполнения уголовных наказаний поручаю взять ситуацию на особый контроль. Внести предложения об изменении действующих организационно-распорядительных документов и о выездах в регионы с проверками",- сказал Ю. Чайка.