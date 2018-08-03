Шесть кандидатов поборются за кресло главы Хабаровска

03.08.18 12:30

© РИА Новости. Григорий Сысоев

3 августа. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Хабаровска закончила регистрацию кандидатов на выборах мэра Хабаровска, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в избиркоме в пятницу.

"Удостоверение кандидата получили шесть человек. Сегодня были зарегистрированы кандидаты от "Единой России" - вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук, и от "Справедливой России" - Никита Михалев. Ранее удостоверения получили выдвиженец от КПРФ Максим Кукушкин, от ЛДПР - Сергей Безденежных, и самовыдвиженцы Сергей Елизаров и Алексей Ворсин", - сказал агентству представитель избиркома.

Как сообщалось, всего 10 претендентов на кресло мэра сдали документы на регистрацию. Кандидаты от "Социал-демократической партии" и партии "Национальный курс" регистрацию не прошли, регистрация выдвиженца от "Парнаса" была аннулирована, еще один кандидат снял свою кандидатуру.

Выборы мэра Хабаровска состоятся в единый день голосования - 9 сентября.