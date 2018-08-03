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Краснокнижные хищные птицы облюбовали искусственные гнезда в Забайкальском заповеднике

© РИА Новости. Евгений Биятов
3 августа. Interfax-Russia.ru - Семь редких хищных птиц и две вороны вырастили птенцов в искусственных гнездовьях, которые соорудили работники Даурского заповедника (Забайкальский край) в охранной зоне, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

"В Даурском заповеднике с 2016 года было установлено 20 искусственных гнездовий для восстановления численности краснокнижных видов хищных птиц, в 2018 году оказалось занято девять гнездовий", - говорится в сообщении.

В общей сложности в 2018 году удалось помочь вырастить потомство двум соколам балобанам и пяти мохноногим курганникам. Кроме того, в двух гнездовьях поселились вороны.

"Особенно приятно, что искусственные гнездовья понравились балобанам, ведь этот вид включен не только в Красную книгу Российской Федерации, но и в Красный список МСОП (находится под глобальной угрозой исчезновения на планете)", - отмечается в сообщении.

Большинство хищных птиц делают гнезда на деревьях или скалах. В степи таких мест крайне мало, что является существенным препятствием для восстановления численности исчезающих видов.

Кроме того, с 2010 года Даурским заповедником ведется большая работа по устранению массовой гибели хищных птиц на ЛЭП. Если в 2010 и 2012 годах найти мертвого балобана под ЛЭП было гораздо проще, чем увидеть в природе живого, то в 2016-2018 годах случаи гибели этих соколов на ЛЭП крайне редки и встречи с ними в степи уже не редкость.

Работа по спасению редких птиц дает результаты: по данным мониторинга, с 2014 года наблюдается рост численности балобана в заповеднике и его окрестностях. В 2018 году численность гнездящихся птиц была в три раза выше, чем семь лет назад.

Балобан - крупный сокол, длина тела 45-60 см, размах крыльев около 105-130 см. В Забайкальском крае проходит северо-восточная граница распространения этого вида. Здесь он населяет южные степные и лесостепные районы от Читы до границы с Монголией и Китаем. Занесен в Красную книгу Забайкальского края, в Красную книгу РФ и Красный список глобально угрожаемых видов МСОП.

Численность птиц в регионе в первой половине 1990-х гг. оценивалась приблизительно в 200 пар, численность в 2000-х гг. не превышала 50 пар. Гнездятся на скалах и деревьях. Гнезда сами не делают, обычно используют старые чужие постройки (чаще всего мохноногого курганника, ворона и степного орла), расположенные на скалах, опорах линий электропередачи, одиночных деревьях, лесных опушках.

Мохноногий курганник - крупная хищная птица семейства ястребиных. Длина тела около 60-70 см, размах крыльев - около 150-160 см. В Забайкалье гнездится в южных степных и лесостепных районах. Занесен в Красную книгу Забайкальского края как редкий вид. В пределах степной зоны численность наиболее высока в окрестностях Торейских озер. Наиболее характерный вид среди хищных птиц Даурского заповедника. На территории заповедника и охранной зоны может гнездится до 40 пар. Гнезда строит на скалах, деревьях, опорах линий электропередач, на склонах сопок (чаще - на камнях, реже - просто на земле), иногда на земле в ровной степи.

Современное состояние популяции в Забайкалье неблагополучно. Многие гнезда мохноногих курганников легкодоступны для людей, в связи с этим очень уязвимы, особенно в начале периода размножения (яйца и маленькие птенцы нередко гибнут от холода, если потревоженные родители покидают гнездо). Существенный урон популяции наносят степные пожары - они часто губят гнезда, расположенные на земле и невысоких камнях.

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