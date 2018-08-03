Назначен новый и.о. гендиректора аэропорта Иркутска

03.08.18 12:53

© РИА Новости. Владимир Смирнов

3 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство имущественных отношений Иркутской области назначило исполняющим обязанности генерального директора АО "Международный Аэропорт Иркутск" Андрея Скубу, сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Ранее А.Скуба работал заместителем гендиректора аэропорта по оперативному управлению. Как уточняется, А.Скуба будет исполнять обязанности главы компании до очередного решения единственного акционера аэропорта - Минимущества Иркутской области.

Полномочия Александра Рябикина в качестве и.о. гендиректора аэропорта прекращены с 1 августа. Он занял эту должность с июля 2017 года, сменив Алексея Рендоревского, руководившего предприятием с декабря 2015 года.

В настоящее время 100%-ным собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является Минимущества Иркутской области. В 2015 году международный аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную с целью привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.

Иркутский аэропорт находится в пределах города, имеет два терминала (расположены рядом) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В 2017 году аэропорт обслужил 2,01 млн человек, что является рекордным показателем за всю историю работы предприятия.