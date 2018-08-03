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03.08.18 13:04
Челябинский губернатор уволил попавшего под следствие первого замминистра экономики региона
В опубликованном на сайте главы региона документе отмечается, что служебный контракт расторгнут в связи утратой доверия к гражданскому служащему.
Данное постановление подписано на следующий день после того, как Челябинский облсуд, рассмотрев в четверг апелляционную жалобу А.Бахаева, оставил его под арестом.
Ранее сообщалось, что А.Бахаев обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах). 21 июля суд вынес решение о его аресте до 19 сентября. 2 августа апелляционная инстанция Челябинского облсуда оставила решение о аресте в силе.
В обвинительном заключении говорится, что в октябре-ноябре 2017 года в период подготовки и проведения в Челябинске российско-казахстанского форума из бюджета области группой лиц при участии А.Бахаева было проведено два платежа, и эти средства были похищены.
По предварительным данным, речь идет о сумме 3,8 млн рублей. Устанавливаются соучастники.
По этому же делу предъявлено обвинение в мошенничестве руководителю Агентства международного сотрудничества Ольге Алейниковой, она отпущена под подписку о невыезде.
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