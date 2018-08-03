Эксперты ООН подключились к расследованию убийства российских журналистов в ЦАР

03.08.18 13:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

3 августа. Interfax-Russia.ru - Представители ООН подключились к расследованию убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данный момент к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов. 1 и 2 августа центральноафриканские правоохранительные органы при поддержке ооновских специалистов провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло это нападение", - сказал М.Захарова в пятницу на брифинге в Москве.

Дипломат сообщила также, что на пятницу, 3 августа, запланировано рабочее совещание с участием жандармерии ЦАР и представителей посольства России, оно пройдет в столице республики. "Будут подведены промежуточные итоги работы следственной группы", - отметила М.Захарова.

Она напомнила, что в связи с гибелью трех россиян в ЦАР следственные органы РФ возбудили уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). "Следственный комитет поддерживает связь с посольством России и коллегами из правоохранительных структур этой страны", - сказала официальный представитель МИД.

М.Захарова добавила, что, как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц и при попытке оказать сопротивление были убиты.