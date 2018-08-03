Мария Бутина содержится в США в одиночной холодной камере под круглосуточным надзором

03.08.18 13:34

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 августа. Interfax-Russia.ru - Задержанная в США россиянка Мария Бутина помещена в одиночную камеру, условия в которой оставляют желать лучшего, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова журналистам в пятницу.

"На днях дипломаты российского посольства в Вашингтоне в очередной раз посетили Марию Бутину. Выяснили, что условия содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего", - сказала М.Захарова.

"Отношение к ней - как к опасному преступнику. Она помещена в одиночную камеру. Находится под круглосуточным надзором. У входа постоянно дежурят надзиратели, которые, в том числе, неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать".

Она добавила, что помещении, где содержат М.Бутину, холодно. Рацион ее питания - скудный, ей запрещено гулять на открытом воздухе.

Условия, в которых содержится задержанная в США россиянка Мария Бутина, недопустимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"С учетом явно предвзятого и недопустимого отношения к гражданке России представители посольства провели встречу с руководством тюрьмы, в ходе которой обратили внимание на жалобы Бутиной. Потребовали незамедлительно исправить положение", - сказала М.Захарова на брифинге в пятницу.