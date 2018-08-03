Электрички на Горьковском направлении МЖД возвращены в график

03.08.18 13:43

© РИА Новости. Владимир Смирнов

3 августа. Interfax-Russia.ru - График движения поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги, на котором утром в пятницу произошел сбой из-за наезда электрички на человека, восстановлен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Горьковском направлении МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту согласно расписанию", - отметил собеседник агентства.

В пятницу утром на перегоне Купавна - Железнодорожная Горьковского направления МЖД был травмирован человек, который переходил железную дорогу перед приближающимся пригородным поездом в неположенном месте. В результате несколько пригородных поездов проследовали по маршруту с увеличенным интервалом. Несколько поездов сняли с рейсов.