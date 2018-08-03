ЯНАО планирует до 2022г достроить автодорогу Салехард - Надым за 14,5 млрд рублей

03.08.18 13:54

© РИА Новости. Кирилл Брага

3 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа оценивают стоимость достройки автомобильной дороги Салехард - Надым в 14,5 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей рассчитывают получить из федерального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"За недостающими 4,5 млрд рублей округ обратился к председателю правительства РФ. Получили резолюцию. И сегодня работаем с Минтрансом в этом направлении", - приводит пресс-служба слова первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова.

По его словам, движение по трассе планируется открыть в 2021 году. "Если ничего не помешает, то мы планируем в 2021 году обеспечить проезд. Часть дороги при этом будет в переходном типе покрытия", - добавил А.Ситников.

Как сообщалось, протяженность трассы от Надыма до Салехарда составит 344 км. Стоимость всего строительства составляет порядка 60 млрд рублей.

Ранее ввести объект в эксплуатацию планировалось к 2020 году.