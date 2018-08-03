Мясопродукты с геномом АЧС из Калининградской области выявлены уже в шести регионах России

03.08.18 14:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 августа. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору предупреждает о выявлении в ряде регионов России продукции с геномом вируса АЧС мясоперерабатывающих предприятий Калининградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В период с 18 по 27 июля 2018 года в рамках проведения мониторинговых исследований в лаборатории Россельхознадзора выявлена ДНК вируса АЧС в готовой продукции из свинины, произведенной на территории Калининградской области. Материалы для исследований поступили из Мурманской, Тульской, Свердловской, Липецкой, Воронежской областей, в также из Республики Татарстан", - говорится в пресс-релизе.

Весь материал направлен для проведения расширенного комплекса лабораторных исследований, направленных на изоляцию возбудителя АЧС.

"Обо всех случаях выявления зараженной продукции Россельхознадзор проинформировал субъектовые ветеринарные службы соответствующих регионов и Роспотребнадзор, которые имеют возможность контроля и изъятия из оборота небезопасной продукции", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в Калининграде практически во всех муниципальных районах зафиксированы случаи АЧС. Вспышка произошла и на крупнейшем в регионе свинокомплексе АО "Правдинское свинопроизводство" (входит в группу Russian Baltic Pork Invest ASA , RBPI Group) где будет уничтожено более 100 тыс. голов животных.

В Калининградской области впервые вирус АЧС был выявлен в ноябре 2017 года у кабанов в дикой природе. В 2018 году вирус АЧС стал стремительно распространяться по всей территории региона.