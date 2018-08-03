Убийца полковника Буданова умер в колонии от остановки сердца

03.08.18 15:10

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 августа. Interfax-Russia.ru - Осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Роза Магомедова, знакомая с ситуацией.

"Да, Темирханов умер. Он болел, его не лечили. Он умер от остановки сердца", - сказала Р.Магомедова.

По ее словам, Ю.Темирханов отбывал наказание в исправительной колонии №6 в Омске.

Как уточнила адвокат, защитники ранее неоднократно сообщали о плохом самочувствии Ю.Темирханова и настаивали на его освобождении по состоянию здоровья, но их просьбы не были услышаны.

В пресс-службе регионального УФСИН подтвердили информацию о смерти Ю.Темирханова.

"Осужденный Ю.Темирханов 03.08.2018 скончался от продолжительного хронического заболевания в городской клинической больнице №1 города Омска, куда он был переведен 01.08.2018 из областной больницы для осужденных №11, где находился на лечении",- сообщили в пресс-службе.