Министра здравоохранения Ульяновской области обвиняют в махинациях с закупками медпрепаратов

03.08.18 14:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 августа. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве связанного с закупками медпрепаратов.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Абдуллова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Министру предъявлено обвинение по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет колонии.