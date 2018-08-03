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03.08.18 14:48

Финансирование строительства "Лахта центра" в Петербурге достигло 100 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 августа. Interfax-Russia.ru - Финансирование "Лахта центра" - 462-метрового небоскреба "Газпрома" на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, на конец 2017 года достигло круглой отметки в 100 млрд рублей.

Источником финансирования являются только займы оператору проекта АО "МФК Лахта центр", сумма которых на конец 2017 года составила 99,543 млрд рублей, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Официально расходы на "Лахту" ни разу не озвучивались "Газпромом". Десять лет назад "Газпром" говорил, что "предшественница" "Лахты" - "Охта" будет стоить 60 млрд рублей. Сначала финансировать небоскреб планировали вместе компания и город, но сейчас вся нагрузка лежит на концерне.

На конец 2017 года в основные средства было оформлено активов на 82 млрд рублей. Еще 26 млрд рублей было оформлено как прочие внеоборотные активы (в этой статье, в том числе, отражаются авансы строителям и оборудование, требующее монтажа). Всего сумма активов АО "МФК Лахта центр" по итогам 2017 года выросла до 118 млрд рублей с 73 млрд рублей годом ранее.

Заемное финансирование проектная компания начала отражать с 2012 года (тогда это были сотни миллионов рублей), в 2013 году финансирование вышло на уровень миллиардов рублей, а с 2014 года - десятков миллиардов. С 2016 года займы оформляются как долгосрочные. В 2017 году "Лахта" получила 38 млрд рублей займов, в 2016 году - 35 млрд рублей. При этом пока заемные средства не возвращались и проценты по ним не выплачивались. Строка "проценты к уплате" в балансе компании остается пустой.

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года, полностью завершить работы планируется до конца нынешнего года. К обустройству своих офисов "Газпром" намерен приступить в ноябре.

Как сообщает сайт "Лахта центра", по состоянию на август 2018 года на объекте завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка по вводу комплекса в эксплуатацию.

Накопленный объем финансирования "Лахта центра" сопоставим с чистой прибылью головной компании ПАО "Газпром" за 2017 год (100,3 млрд рублей).

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