Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в двух регионах УрФО

03.08.18 15:15

© РИА Новости. Алексей Куденко

3 августа. Interfax-Russia.ru - Непогода с ливнями и шквалистым ветром прогнозируется в ближайшие сутки в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Так, по данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, порывы северного и северо-восточного ветра в некоторых районах могут достигать 23 м/с.

В ХМАО 4 августа тоже ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер до 26м/с, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют отложить загородные поездки и походы, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а в грозу обесточить все электрические приборы.