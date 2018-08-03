Сильный ветер во время грозы в Перми повалил деревья и нарушил работу общественного транспорта

03.08.18 15:27

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 августа. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы устраняют последствия грозового фронта, прошедшего в Перми в пятницу днем, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС со ссылкой на старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Сергея Лузина.

"На территории Перми прошел грозовой фронт. Последствия мы уточняем. На данный момент имеется информация о поваленных деревьях, на месте работают коммунальные службы", - сообщил С.Лузин.

По его словам, на ул.Луначарского забор упал на припаркованный автомобили.

"Погибших и пострадавших нет", - сказал оперативный дежурный ЦУКС.

По данным МЧС, сейчас грозовой фронт смещается в сторону южных районов Пермского края.

В свою очередь, на сайте администрации Перми сообщается, что из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 25 м/с, и грозы в городе зарегистрированы случаи перехлеста контактных сетей, что вызвало приостановку движения трамваев и троллейбусов на отдельных участках.

Кроме того, автобусы временно объезжают участки, где повалены деревья.

Пресс-служба обращает внимание, что за движением общественного транспорта в режиме онлайн можно следить на специальном сайте Гортранса.

"Аварийные бригады оперативно устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.