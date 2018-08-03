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03.08.18 15:27
Сильный ветер во время грозы в Перми повалил деревья и нарушил работу общественного транспорта
"На территории Перми прошел грозовой фронт. Последствия мы уточняем. На данный момент имеется информация о поваленных деревьях, на месте работают коммунальные службы", - сообщил С.Лузин.
По его словам, на ул.Луначарского забор упал на припаркованный автомобили.
"Погибших и пострадавших нет", - сказал оперативный дежурный ЦУКС.
По данным МЧС, сейчас грозовой фронт смещается в сторону южных районов Пермского края.
В свою очередь, на сайте администрации Перми сообщается, что из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 25 м/с, и грозы в городе зарегистрированы случаи перехлеста контактных сетей, что вызвало приостановку движения трамваев и троллейбусов на отдельных участках.
Кроме того, автобусы временно объезжают участки, где повалены деревья.
Пресс-служба обращает внимание, что за движением общественного транспорта в режиме онлайн можно следить на специальном сайте Гортранса.
"Аварийные бригады оперативно устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.
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