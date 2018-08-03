Двух девочек, сбежавших из реабилитационного центра, ищут в Тверской области

03.08.18 15:39

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

3 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Тверской области проводит проверку по факту исчезновения двух 14-летних девочек из реабилитационного центра, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 31 июля две девочки покинули социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в деревне Дятлово Вышневолоцкого района. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Следователи уже опросили знакомых, друзей пропавших подростков, руководство учреждения.

Полицейские устанавливают местонахождение девочек, которые уже неоднократно покидали учреждение.