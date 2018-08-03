Около 6 млрд рублей составил ущерб от хищений на объектах ТЭК ЦФО в 2017 году

03.08.18 15:55

© РИА Новости. Сергей Гунеев

3 августа. Interfax-Russia.ru - Ущерб от хищений в энергетической отрасли регионов Центрального федерального округа (ЦФО) исчисляется миллиардами, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания с главами регионов ЦФО.

Он привёл данные, согласно которым в 2017 году на объектах топливно-энергетического комплекса ЦФО было выявлено 186 преступлений, в том числе 118 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере.

"Размер установленного материального ущерба по оконченным производством уголовным делам составил около шести миллиардов рублей", - сказал Н.Патрушев.

"Следует отметить, что на состояние безопасного функционирования топливно-энергетического комплекса округа негативно влияют выявляемые в ходе проводимых проверок недостатки в антитеррористической защищенности отдельных объектов, наличие бесхозяйных объектов, износ инфраструктуры и оборудования, рост задолженности за потребляемые энергоресурсы", - отметил Н.Патрушев.

"Усугубляет ситуацию высокий уровень криминализации энергетической отрасли. Особенно беспокоят злоупотребления со стороны сотрудников и руководителей энергетических компаний, в том числе связанные с хищением активов предприятий, незаконным оборотом энергетических ресурсов, неуплатой налогов", - сказал он.

Все это происходит на фоне устаревания оборудования и инфраструктуры энергосистемы Центральной России. Так, в ЦФО средний возраст оборудования в электроэнергетике составляет 34 года, более 30% - старше 45 лет, степень износа магистральных электросетей составляет 50%, распределительных сетей - 70%. Следствием этого стали отказы и отключения передающих устройств электрогенерации: в прошлом и текущем году было зафиксировано 400 аварийных ситуаций.

"Не лучше ситуация складывается и в сфере теплоснабжения, где в целом по округу уровень изношенности инфраструктурных объектов, включая сети, достиг 76 процентов", - отметил Н.Патрушев.

Он потребовал от правоохранительных органов пресекать нарушения и преступления в энергетике, а также заявил о необходимости неукоснительного соблюдения требований антитеррористической защиты объектов ТЭК: в прошлом году Росгвардия выдала около двух тысяч предписаний об устранении нарушений. Почти 30 тысяч нарушений выявлено Ростехнадзором.