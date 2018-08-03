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03.08.18 16:38
Непогода в Пермском крае обесточила 25 населенных пунктов
"Сейчас без электроснабжения остается 7,7 тыс. человек. В основном речь идет о населенных пунктах, расположенных в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, Кунгурском, Очерском, Лысьвенском, Чусовском , Осинском районах, а также о потребителях города Усолье и Орджоникидзевского и Кировского районов Перми", - сообщает пресс-служба филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго".
Сильный дождь сопровождался крупным градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с.
В связи с аварией энергетики перешли на особый режим работы.
"Организовано взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, подразделениями МЧС, службами ЕДДС. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно реагируют на возникающие технологические нарушения, оперативно выдвигаясь к месту ликвидации последствий непогоды. Всего в ремонтных мероприятиях принимают участие 39 бригад, в составе 117 человек, задействовано 42 единицы техники", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в настоящее время грозовой фронт смещается в сторону южных районов края.
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