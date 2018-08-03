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03.08.18 16:50

Новый турпродукт "Эхо мундиаля" запустили в Татарстане

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 августа. Interfax-Russia.ru - В Татарстане начались продажи нового туристического продукта "Эхо мундиаля", появившегося после проходившего в России Чемпионата мира по футболу.

Первую экскурсию провели для журналистов и всех желающих. В роли экскурсовода выступил председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

"Прошедший чемпионат мира по футболу стал для Казани и республики историческим событием. И нам хотелось, чтобы о том, как он проходил, узнали не только казанцы, но и наши гости, которые к нам приезжают. Поэтому мы постарались собрать все и сделать новые туристический продукт", - сказал он.

Приобрести билет на почти трехчасовую экскурсию по Казани можно у туроператоров. Она включает в себя автобусный и пешие маршруты. Турист, решивший побывать на этой экскурсии, может посетить места, которые посещали фанаты и известные игроки футбольных сборных мира.

Экскурсия начинается у отеля "Рамада", в котором во время мундиаля, в частности, останавливались сборные Аргентины, Бельгии и где жил такой игрок как Лионель Месси. На стене рядом стоящего здания, на которую из окон "Рамады" выходят окна, изображён его портрет, а также выполнены граффити футболистов Криштиану Роналдо и Луки Модрича.

Появилась даже легенда о неком казанском проклятии, связанном с появлением в городе новых граффити футболистов, проигрышами и выбываниям их команд с турнира. Примета "не сработала" только на матче сборных России и Хорватии.

Далее туристу предлагают проехать к отелю "Мираж", в котором останавливались другие прославленные футбольные команды, в частности, сборная Бразилии. На площадке гостиницы можно полюбоваться и сделать селфи с другим именитым футболистом - Неймаром, а затем спуститься к булаку, пройти к склону казанского кремля и запечатлеть себя на фоне официального логотипа города-организатора чемпионата и инсталляции из больших букв "KAZAN".

Со слов организаторов турмаршрута - это место пользовалось огромной популярностью у футбольных фанатов. Фотографии с логотипом "KAZAN" можно встретить во всех аккаунтах болельщиков, приезжавших в столицу Татарстана во время чемпионата мира.

Пешком фанаты выходили на набережную реки Казанки и гуляли там, но в турмаршрут она не вошла. Гостям рекомендуют ее посетить самостоятельно.

В турпродукте есть также посещение площадки у центра семьи "Казан", который на время мундиаля, был оборудован под фанфест. Здесь был презентован рекордный 4-тонный чак-чак и на протяжении месяца царила атмосфера футбольного праздника.

После площадки фанфеста туристам предлагают посетить фестивальный бульвар, который был благоустроен на улице Декабристов специально к мундиалю. На нем установлено 32 шара с названиями стран-участниц FIFA и центрального шара. Эта композиция символизирует содружество стран этого кубка.

Центральным объектом турмаршрута является стадион "Казань-Арена". В него экскурсанты попадают как болельщики, то есть они проходят все этапы, которые преодолевали фанаты. Но туристам предоставляется возможность побывать на VIP-трибуне, на которых во время проходивших в Казани игр присутствовали Диего Марадона, Герхард Шредер, Николя Саркози, Джанни Инфантино и другие высокие гости, постоять у кромки футбольного поля и посетить святая-святых - раздевалки команд.

В них после мундиаля появились именные места некоторых футболистов, таких как Месси, Лукаку, Акинфеев, Гризманн, Роналдо, Фалькао, Левандовский, Неймар. Они отмечены футболками и фотографиями именитых спортсменов.

Всего за время мундиаля стадион "Казань-Арена" принял шесть игр: четыре матча группового этапа, 1/8 и 1/4 финала. На казанском поле было забито 19 голов, а также впервые в мире была использована система видеоповтора. Она была применена на первой игре в Казани между Францией и Австралией.

Завершается экскурсия на улице Баумана, которая стала местом паломничества фанатов во время мундиаля. Футбольных болельщиков можно было встретиться здесь и днём, и поздним вечером.

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