Органы по контролю за правами несовершеннолетних проверят после убийства сестрами Хачатурян своего отца

03.08.18 17:03

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

3 августа. Interfax-Russia.ru - Начата прокурорская проверка в отношении органов опеки и других ведомств в связи с убийством отца тремя сестрами Хачатурян, одна из которых - несовершеннолетняя.

"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетнего ребёнка после убийства сёстрами Хачатурян своего отца", - сказала "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Л.Нефедова также отметила, что "результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством, находятся на контроле в прокуратуре города".

Останкинский суд Москвы до конца сентября арестовал трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, по утверждениям девушек, мучил их.

"Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Селиванова.