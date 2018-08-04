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Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Красноярском крае после столкновения с грузом другого вертолета

© РИА Новости. Игорь Онучин
4 августа. Interfax-Russia.ru – Вертолет с 15 вахтовиками и 3 членами экипажа упал через несколько минут после взлета в 06:02 в 2 км от поселка Игарка на севере Красноярского края. Все находившиеся на борту погибли.

"По предварительным данным, сегодня около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолёт Ми-8. На борту находились 3 членов экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли",- говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По данным источника "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС, аварию спровоцировало столкновение с другим вертолетом, взлетавшим с той же площадки. Второй вертолет вынужден был сбросить груз, чтобы избежать крушения.

"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - сказал источник.

Экипаж второго вертолета при инциденте не пострадал.

На месте ЧП уже обнаружены черные ящики, однако, по данным источника в оперативном штабе, установить причины они не помогут из-за недостаточного количества информации.

Известно, что разбившийся вертолет летел на нефтяное месторождение в Тарко-Сале – эту информацию подтвердили в оперативном штабе и в МЧС РФ. Погибшие при крушении вертолета рабочие были специалистами-нефтяниками и направлялись на вахту.

"Это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение. Такие полеты выполняются ежедневно", - сказал "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

По его словам, "разбившийся вертолет предварительно принадлежит компании "ЮТЭЙР Вертолетные услуги", штаб-квартира которой располагается в Нефтеюганске".

По предварительным данным, вертолет авиакомпаниии "ЮТэйр" совершал служебный рейс в районе технологической площадки компании "Ванкорнефть".

"Вертолет был зафрахтован по контракту для перевозки вахтовиков", - сказал источник.

Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", - сказала агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя управления Яна Стрижова.

Также проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов организовала транспортная прокуратура.

На место происшествия вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс, сотрудники МЧС РФ, следователи, специалисты Минздрава и Центра медицины катастроф.

"По поручению министра МЧС к месту крушения вертолета направлен спецборт МЧС - самолет Ан-26 с губернатором Красноярского края и начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Также этим бортом будут доставлены представители Следственного комитета РФ, специалисты Центра медицины катастроф, Минздрава РФ и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного центра", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

К ликвидации последствий падения привлекаются 77 человек и 9 единиц техники, в том числе 4 воздушных судна. От МЧС России - 35 человек и 2 единицы техники.

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