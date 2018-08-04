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04.08.18 09:01
Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту разбился в Красноярском крае после столкновения с грузом другого вертолета
"По предварительным данным, сегодня около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолёт Ми-8. На борту находились 3 членов экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли",- говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
По данным источника "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС, аварию спровоцировало столкновение с другим вертолетом, взлетавшим с той же площадки. Второй вертолет вынужден был сбросить груз, чтобы избежать крушения.
"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - сказал источник.
Экипаж второго вертолета при инциденте не пострадал.
На месте ЧП уже обнаружены черные ящики, однако, по данным источника в оперативном штабе, установить причины они не помогут из-за недостаточного количества информации.
Известно, что разбившийся вертолет летел на нефтяное месторождение в Тарко-Сале – эту информацию подтвердили в оперативном штабе и в МЧС РФ. Погибшие при крушении вертолета рабочие были специалистами-нефтяниками и направлялись на вахту.
"Это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение. Такие полеты выполняются ежедневно", - сказал "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.
По его словам, "разбившийся вертолет предварительно принадлежит компании "ЮТЭЙР Вертолетные услуги", штаб-квартира которой располагается в Нефтеюганске".
По предварительным данным, вертолет авиакомпаниии "ЮТэйр" совершал служебный рейс в районе технологической площадки компании "Ванкорнефть".
"Вертолет был зафрахтован по контракту для перевозки вахтовиков", - сказал источник.
Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-8.
"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", - сказала агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя управления Яна Стрижова.
Также проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов организовала транспортная прокуратура.
На место происшествия вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс, сотрудники МЧС РФ, следователи, специалисты Минздрава и Центра медицины катастроф.
"По поручению министра МЧС к месту крушения вертолета направлен спецборт МЧС - самолет Ан-26 с губернатором Красноярского края и начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Также этим бортом будут доставлены представители Следственного комитета РФ, специалисты Центра медицины катастроф, Минздрава РФ и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного центра", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
К ликвидации последствий падения привлекаются 77 человек и 9 единиц техники, в том числе 4 воздушных судна. От МЧС России - 35 человек и 2 единицы техники.
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