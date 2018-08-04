6 человек погибло в ДТП с микроавтобусом в Калужской области, еще 6 пострадали

04.08.18 09:24

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 августа. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, в ДТП с участием микроавтобуса на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области погибли шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

Как сказал представитель УМВД, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, легковой Ford Focus и грузовик Foton. В "Мерседесе" погибли пять человек, в "Форде" - один. Еще шестеро с травмами различной степени тяжести направлены в больницу, сказали в УМВД.

Ранее сообщалось, что погибших нет.