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04.08.18 09:50
Безвизовый въезд в РФ по Fan ID способствует развитию туризма, считает Володин
"У всех, кто воспользуется "паспортом болельщика", будет возможность еще больше открыть для себя нашу гостеприимную страну", - сказал журналистам в субботу В.Володин.
По его словам, этот закон "будет способствовать росту туристического потенциала России, который, безусловно, огромен, и совершенно не ограничивается впечатлениями от футбольного чемпионата".
Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, разрешен безвизовый въезд в РФ до 31 декабря 2018 года обладателей "паспортов болельщиков" Чемпионата мира по футболу, прошедшего этим летом в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны.
В.Володин напомнил, что идея закона была предложена президентом РФ.
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