Безвизовый въезд в РФ по Fan ID способствует развитию туризма, считает Володин

04.08.18 09:50

© РИА Новости. Илья Питалев

4 августа. Interfax-Russia.ru - Подписанный президентом закон о безвизовом въезде в РФ обладателей "паспорта болельщика" не только увеличит туристический поток, но и позволит лучше узнать настоящую Россию, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У всех, кто воспользуется "паспортом болельщика", будет возможность еще больше открыть для себя нашу гостеприимную страну", - сказал журналистам в субботу В.Володин.

По его словам, этот закон "будет способствовать росту туристического потенциала России, который, безусловно, огромен, и совершенно не ограничивается впечатлениями от футбольного чемпионата".

Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, разрешен безвизовый въезд в РФ до 31 декабря 2018 года обладателей "паспортов болельщиков" Чемпионата мира по футболу, прошедшего этим летом в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны.

В.Володин напомнил, что идея закона была предложена президентом РФ.