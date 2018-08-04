"Ласточка" начала курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом

04.08.18 11:04

© РИА Новости. Валерий Мельников

4 августа. Interfax-Russia.ru - Первый скоростной поезд №809/810 "Ласточка" выехал в субботу утром в Псков из Санкт-Петербурга, передал корреспондент "Интерфакса".

Первая "Ласточка" отправилась от Балтийского вокзала (Петербург) в 6:55 мск, в 10:25 мск поезд прибыл на псковский вокзал.

Из Пскова поезд "Ласточка" № 810 будет отправляться в 6:00 мск, прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 9:30 мск. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время пути следования поезда - 3 часа 30 минут.

Поезд будет курсировать ежедневно.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе торжественной церемонии по случаю прибытия в Псков из Санкт-Петербурга нового скоростного поезда поздравил жителей области с этим событием и выразил благодарность присутствующему на церемонии генеральному директору - председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову.

До сегодняшнего дня между Санкт-Петербургом и Псковом курсировал один пассажирский поезд № 223/224 периодичностью - 1 раз в неделю. Время в пути занимало около 4 часов 20 минут.