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04.08.18 11:04
"Ласточка" начала курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом
Первая "Ласточка" отправилась от Балтийского вокзала (Петербург) в 6:55 мск, в 10:25 мск поезд прибыл на псковский вокзал.
Из Пскова поезд "Ласточка" № 810 будет отправляться в 6:00 мск, прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 9:30 мск. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время пути следования поезда - 3 часа 30 минут.
Поезд будет курсировать ежедневно.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе торжественной церемонии по случаю прибытия в Псков из Санкт-Петербурга нового скоростного поезда поздравил жителей области с этим событием и выразил благодарность присутствующему на церемонии генеральному директору - председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову.
До сегодняшнего дня между Санкт-Петербургом и Псковом курсировал один пассажирский поезд № 223/224 периодичностью - 1 раз в неделю. Время в пути занимало около 4 часов 20 минут.
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