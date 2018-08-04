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04.08.18 11:19
Пожар в музее Тургенева мог произойти из-за проблем с техникой безопасности при реставрации
"Скорее всего, это именно нарушения техники безопасности при реставрации", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, добавил он, будут проверены все версии, включая поджог.
Дом-музей Ивана Тургенева на улице Остоженка, 37 в центре Москвы, где в субботу утром произошел пожар, готовили к открытию в ноябре, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры столицы.
"Дом-музей планировалось открыть после реставрации 9 ноября в день 200-летия со дня рождения писателя", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что в сквере рядом с особняком, также в ноябре, планировалось открыть первый в Москве памятник И.С.Тургеневу. До настоящего времени в Москве установлен лишь бюст писателя у входа в библиотеку его имени.
Музей И.С.Тургенева расположен в здании, построенном после московского пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму".
Музей И.С.Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В сентябре 2015 года особняк закрылся на реставрацию.
По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожарным удалось справиться с возгоранием в столичном музее Ивана Тургенева.
"Пожар по адресу: ул. Остоженка, д.37/7, стр.1. - ликвидирован в 10:49", - сказал сотрудник пресс-службы
По данным источника "Интерфакса", площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Сообщение о возгорании по адресу: ул. Остоженка, д.37/7, стр.1 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве в 10:09.
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