Пожар в музее Тургенева мог произойти из-за проблем с техникой безопасности при реставрации

04.08.18 11:19

© РИА Новости. Владимир Вяткин

4 августа. Interfax-Russia.ru - Пожар в музее Ивана Тургенева на Остоженке, по предварительным данным, возник из-за несоблюдения техники безопасности при ремонтно-реставрационных работ, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Скорее всего, это именно нарушения техники безопасности при реставрации", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, добавил он, будут проверены все версии, включая поджог.

Дом-музей Ивана Тургенева на улице Остоженка, 37 в центре Москвы, где в субботу утром произошел пожар, готовили к открытию в ноябре, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры столицы.

"Дом-музей планировалось открыть после реставрации 9 ноября в день 200-летия со дня рождения писателя", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что в сквере рядом с особняком, также в ноябре, планировалось открыть первый в Москве памятник И.С.Тургеневу. До настоящего времени в Москве установлен лишь бюст писателя у входа в библиотеку его имени.

Музей И.С.Тургенева расположен в здании, построенном после московского пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму".

Музей И.С.Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В сентябре 2015 года особняк закрылся на реставрацию.

По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожарным удалось справиться с возгоранием в столичном музее Ивана Тургенева.

"Пожар по адресу: ул. Остоженка, д.37/7, стр.1. - ликвидирован в 10:49", - сказал сотрудник пресс-службы

По данным источника "Интерфакса", площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Сообщение о возгорании по адресу: ул. Остоженка, д.37/7, стр.1 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве в 10:09.