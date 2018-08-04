Сборная РФ победила на конкурсе "Военное ралли"

04.08.18 18:55

© РИА Новости. Кирилл Брага

4 августа. Interfax-Russia.ru - Сборная России победила в конкурсе "Военное ралли", второе место заняла команда Китая, на третьем - военнослужащие из Узбекистана, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

Церемония награждения прошла в воскресенье в Кызыле. Награды военнослужащим вручил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В конкурсе принимали участие команды России, Египта, Китая и Узбекистана. Соревнования проходили на территории Тувы. Участникам было необходимо преодолеть более 400 км по горно-лесистой местности.

Для жителей и гостей города Кызыл на площади были представлены образцы современной техники от бронированных машин до минометных комплексов.