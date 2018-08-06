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06.08.18 03:01

Девять кандидатов зарегистрированы на выборах мэра Якутска, троим отказано

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Завершилось рассмотрение вопроса о регистрации кандидатов на должность главы Якутска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего подали документы 12 человек, троим было отказано в регистрации.

"Из трех не прошедших регистрацию кандидатов, самодвиженец Михаил Лукин написал заявление о снятии своей кандидатуры. Самовыдвиженец Олег Желнин не прошел по подписным листам, так как число недействительных подписей превысило допустимый предел в 10%. Кандидата Владимира Федорова отозвала выдвинувшая его политическая партия "Родина", - приводятся в сообщении слова председателя территориальной избирательной комиссии Якутска Аллы Самойловой

Таким образом, за пост главы Якутска будут бороться девять человек: предприниматель Владислав Теппор (ЛДПР), председатель Якутской городской думы Александр Саввинов ("Единая Россия"), предприниматель Сергей Асютин (Партия ветеранов России), предприниматель Иван Степанов ("Справедливая Россия"), гендиректор телерадиокомпании "Алмаз" Микаэл Заболотный (партия "Роста"), директор производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис" Сардана Авксентьева ("Партия "Возрождения России"), директор ООО "ДВ-Спецтехника" Иван Комаров ("Гражданская платформа"), заместитель генерального директора ООО "Энергетическая строительная компания" Степан Подаруев (партия "Честно/Человек. Справедливость. Ответственность"), предприниматель Игорь Любарский (Патриоты России).

В 2012 году первый вице-премьер Айсен Николаев на выборах мэра Якутска набрал около 48% голосов избирателей. Его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Федоров, являющийся депутатом парламента Якутии, - набрал 25,11% голосов избирателей.

28 мая текущего года прежний глава Якутии Егор Борисов объявил о своей отставке. Мэр Якутска Айсен Николаев был назначен врио главы Якутии.

9 сентября в республике пройдут досрочные выборы главы региона, мэра Якутска и депутатов Госсобрания (Ил Тумэн).

млг ад

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