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06.08.18 03:42
Светящийся объект в небе над ХМАО мог оказаться сгоревшим космическим мусором - эксперт
6 августа. Interfax-Russia.ru - Неизвестным объектом, пролетевшим в небе над крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вечером в субботу, 4 августа, мог оказаться сгоревший космический мусор, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований Виталий Егоров.
"В субботу вечером в небе над Югрой жители наблюдали красивое сгорание космического мусора. Это - частое явление, хотя такие крупные фрагменты падают довольно редко. Иногда они могут долететь до земли, и кто-то может найти космический сувенир", - отметил собеседник агентства.
По его словам, обычно до земли долетают тугоплавкие элементы: например, титановые шаробаллоны.
Как сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МЧС, в ведомство не поступало сообщений от жителей ХМАО о падении небесных тел, похожих на метеорит, и запечатленных очевидцами на видео, которые потом были опубликованы в социальных сетях.
"Сведений не было. Только информация, что жители видели некий объект в небе", - сказал представитель ведомства.
Вечером 4 августа жители ХМАО сняли на видео падающие небесные объекты. Видео со светящимися объектами похожими на метеориты были размещены в соцсетях. В частности, в группе "Это Юганск, детка! Нефтеганск", где ролик посмотрели около 20 тыс. человек. В описании ролика говорится, что оно сделано на автотрассе Нефтеюганск - Сургут.
Чер Кв гс
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