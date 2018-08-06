Светящийся объект в небе над ХМАО мог оказаться сгоревшим космическим мусором - эксперт

06.08.18 03:42

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 августа. Interfax-Russia.ru - Неизвестным объектом, пролетевшим в небе над крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вечером в субботу, 4 августа, мог оказаться сгоревший космический мусор, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований Виталий Егоров.

"В субботу вечером в небе над Югрой жители наблюдали красивое сгорание космического мусора. Это - частое явление, хотя такие крупные фрагменты падают довольно редко. Иногда они могут долететь до земли, и кто-то может найти космический сувенир", - отметил собеседник агентства.

По его словам, обычно до земли долетают тугоплавкие элементы: например, титановые шаробаллоны.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МЧС, в ведомство не поступало сообщений от жителей ХМАО о падении небесных тел, похожих на метеорит, и запечатленных очевидцами на видео, которые потом были опубликованы в социальных сетях.

"Сведений не было. Только информация, что жители видели некий объект в небе", - сказал представитель ведомства.

Вечером 4 августа жители ХМАО сняли на видео падающие небесные объекты. Видео со светящимися объектами похожими на метеориты были размещены в соцсетях. В частности, в группе "Это Юганск, детка! Нефтеганск", где ролик посмотрели около 20 тыс. человек. В описании ролика говорится, что оно сделано на автотрассе Нефтеюганск - Сургут.

Чер Кв гс