Ученые нацпарка "Земля леопарда" получили редкий снимок краснокнижного горала

06.08.18 04:13

Фото пресс-службы нацпарка "Земля леопарда"

6 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые полагают, что природоохранные меры нацпарка "Земля леопарда" помогли сохранить местную группировку краснокнижных горалов - самых редких копытных животных юго-запада Приморья.

Фотоловушки "Земли леопарда" зафиксировали двух краснокнижных горалов. Новые данные позволили специалистам подтвердить, что здесь обитают сразу несколько представителей вида.

В юго-западном Приморье ученые не фиксировали горалов с начала 70-х годов прошлого столетия, и лишь в 2012 году, еще до создания нацпарка, учеными был отмечен единичный случай присутствия здесь этого копытного. Фотоловушки "Земли леопарда" фиксировали одного горала в 2017 году.

"Новые фотографии позволяют предположить, что природоохранные меры помогли сохранить местную группировку горалов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главное препятствие для расселения амурских горалов - недостаток пригодных для них мест обитания. Стихия этих ловких копытных - горы, где зимой сильный ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, например, пучкам травы или желудям. Глубокий снег для них смертельно опасен: в отличие от других копытных горалы не умеют добывать пищу, разбивая снежную толщу копытами.

На горалов охотятся редчайшие дальневосточные леопарды, для охраны которых был создан нацпарк. Охрана от браконьерства и ежегодная подкормка всех копытных на заповедной территории успешно поддерживают его кормовую базу.

Амурский горал - он же длиннохвостый, горал занесен в Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации. Это единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока. Общая численность этих представители подсемейства козлиных науке не известна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. В Приморском крае самые крупные скопления горала находятся в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках. Всего в регионе насчитывается около 700-900 этих животных.

ив ад