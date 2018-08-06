Более 200 дачных участков и часть районной дороги подтоплены в Хабаровском крае

06.08.18 04:15

© РИА Новости. Денис Абрамов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Уровень реки Амур у Хабаровска, по данным на 6 августа, превысил неблагоприятную отметку 450 см и составляет 481 см, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник.

"Подтоплено 226 дачных участков на территории Хабаровска и Хабаровского района. В Нанайском районе подтоплен участок дороги (400 м) между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси на глубину до 35 см. Проезд по дороге закрыт, установлены запрещающие знаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода подступает к многоквартирным домам на Большом Уссурийском острове (бывший военный городок). До жилых строений осталось около 15 метров.

"При необходимости для эвакуации урожая и имущества дачников с островной части города Хабаровска могут быть задействованы три грузовых баржи ОАО "Амурречфлот". Кроме того, в соответствии с расписанием движения пассажирских судов по Амуру ежедневно курсируют четыре пассажирских теплохода и один находится в резерве" - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, также в готовности к применению находятся 18 судов Центра ГИМС по Хабаровскому краю, два плавсредства от аварийно-спасательной службы края, еще два от поисково-спасательного отряда Хабаровска.

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