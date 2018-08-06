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06.08.18 07:55
Распространение гриппа птиц в Удмуртии купировано - ветеринарная служба
6 августа. Interfax-Russia.ru - Грипп птиц выявлен в пяти населенных пунктах Удмуртии, специалистам удалось остановить его распространение, сообщил и.о. начальника Главного управления ветеринарии республики Николай Котельников агентству "Интерфакс-Поволжье".
"Пока успели как-то купировать. У нас сейчас пять очагов (гриппа птиц - ИФ) и восемь постов стоит круглосуточных", - сказал Н.Котельников.
Он уточнил, что три очага заболевания выявлено в Игринском районе Удмуртии и два - в Дебесском районе.
По словам собеседника агентства, всего на данный момент погибло 97 кур, включая тех, кому специалисты сделали эвтаназию. Н.Котельников добавил, что в субботу планируется изъять еще 73 курицы в Игринском районе, следующим этапом будет изъятие домашней птицы из очагов в Дебесском районе.
Ранее сообщалось, что 30 июля в Игринском и Дебесском районах Удмуртии начался массовый падеж кур, исследования выявили генетический материал вируса гриппа А птиц.
По данным властей, падеж начался после того, как 22 июля индивидуальный предприниматель из Чувашии, которая является неблагополучной по гриппу птиц, продал на территории региона домашнюю птицу без ветеринарных сопроводительных документов. Информация о несанкционированном ввозе больной птицы в Удмуртию направлена в органы полиции, ФСБ и в управление СКР.
Авс ст др
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