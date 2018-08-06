Легковушка въехала в остановку в Ижевске, пятеро пострадали

06.08.18 08:01

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 августа. Interfax-Russia.ru - Два легковых автомобиля столкнулись на окраине Ижевска, один из них выбросило на остановку, пять человек пострадали, в том числе трое подростков.

"Столкнулись Mazda и BMW. После чего BMW наехал на остановку", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник 1-го отдела управления ГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Он уточнил, что ДТП произошло в субботу в 15.50 мск.

По его данным, в результате аварии пострадали пять человек: водитель BMW и находившиеся на остановке подросток 14 лет, двое 15-летних подростка и 18-летний молодой человек.

Авс др