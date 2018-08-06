Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Челябинской области, два человека погибли, пятеро пострадали

06.08.18 08:01

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 августа. Interfax-Russia.ru - В Челябинской области в воскресенье произошло ДТП с участием микроавтобуса, два человека погибли, пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло на федеральной автотрассе М-5 в Ашинском районе около шести часов утра. Столкнулись следовавшие в попутном направлении микроавтобус ИВЕКО и грузовой автомобиль МАН. В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. На данный момент за медицинской помощью обратились пять человек - все пассажиры микроавтобуса.

Кв бп