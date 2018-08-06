На химкомбинате под Тулой повреждена установка, угрозы рабочим и населению нет - МЧС

06.08.18 08:03

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 августа. Interfax-Russia.ru - На Алексинском химическом комбинате (Тульская область) в результате происшествия повреждена установка, есть пострадавшие, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"5 августа в 17:00 в оперативно-дежурную смену "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" поступила информация о происшествии на Алексинском химическом комбинате, расположенного в городе Алексине. По прибытии на место происшествия в 17:02, пожарные горения не обнаружили. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.

Предположительная причина происшествия - повреждение установки в одном из цехов предприятия.

"Технологический процесс на предприятии не нарушен. Угрозы населению и рабочим предприятия нет", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате хлопка в одном из цехов на Алексинском химическом комбинате. Трое из пострадавших госпитализированы с термическими ожогами лица и рук, еще одному медпомощь оказана на месте.

Источник уточнил, что мог произойти хлопок газо-воздушной смеси.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Уточняются причины и количество пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алексинский химический комбинат - многопрофильное предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию специального и промышленного назначения, а также товары народного потребления.

Чег ст