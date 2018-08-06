Семь тысяч человек пробежали марафон "Европа - Азия" в Екатеринбурге

06.08.18 08:22

© РИА Новости. Константин Чалабов

6 августа. Interfax-Russia.ru - Международный легкоатлетический марафон "Европа - Азия" состоялся в воскресенье в Екатеринбурге, сообщается на официальном портале администрации города.

Участниками забега стали семь тысяч атлетов из регионов России и 11 стран.

Марафонцы стартовали с площади 1905 года на дистанции 3, 10, 21 и 42 км.

"Через каждые пять километров для участников был организован пункт, где они могли перекусить, попить и освежиться", - говорится в сообщении.

Помимо спортсменов, участниками марафона стали государственные и муниципальные служащие, представители дипломатических и консульских ведомств, а также молодые мамы с детьми в колясках и пенсионеры. Некоторые участники бежали вместе с собаками.

Отмечается, что на марафонской трассе первым среди мужчин в четвертый раз стал Юрий Чечун, среди женщин - Наиля Юламанова. Дистанцию в 21 км быстрее всех пробежали Антон Белобородов и Олеся Шуклина. Первыми на дистанции 10 км стали Александр Антонов и Анна Фахуртдинова.

Победителями в масс-старте стали Никита Солодов и Екатерина Захарова.

Кроме того, в рамках марафона состоялся чемпионат России по легкой атлетике - бег по шоссе на 10 км среди спортсменов с интеллектуальными особенностями. Участие в нем приняли порядка 70 российских атлетов. Первыми на финиш пришли Павел Саркеев и Анастасия Анисимова.

В прошлом году участниками марафона "Европа - Азия" в Екатеринбурге стали более 5 тыс. человек.

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