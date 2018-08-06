Прием заявлений на сентябрьские ЕГЭ стартовал в России

06.08.18 08:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Рособрнадзор начал прием заявлений на участие в дополнительной "сентябрьской" волне единых государственных экзаменов.

"Прием заявлений осуществляется с 6 по 20 августа включительно. Заявления подаются в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Там напомнили, что в сентябрьскую волну проводятся только два экзамена - это математика базового уровня и русский язык (обязательные ЕГЭ). Русский язык напишут 4 сентября, математику - 7 сентября, 15 сентября - резервный день по обоим предметам.

"Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам", - отметили в ведомстве.

Выпускники прошлых лет или те, кто получил положительную оценку на ЕГЭ в этом году, к участию в сентябрьских экзаменах не допускаются.