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06.08.18 08:45
Сдача моста через Енисей под Кызылом перенесена на четыре месяца
"Длина моста составит 327 метров, грузоподъемность до 60 тонн, высота над уровнем воды 9 метров, пропускная способность более 6000 автомобилей в сутки. Строительство планируется завершить в сентябре текущего года", - сообщили в департаменте.
По его данным, строительство проинспектировал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Мост предназначен для обеспечения транспортного сообщения воинского соединения, дислоцирующегося в городе Кызыл, с общевойсковым полигоном, и сокращает маршрут движения более чем на 100 километров. Кроме того мост позволяет решить транспортные проблемы местного населения сельских администраций Кызылского района", - отметили в департаменте.
К строительству моста привлечены сводные подразделения отдельной железнодорожной бригады и отдельного дорожно-комендантского батальона Центрального военного округа.
Ранее пресс-служба ЦВО сообщала, что строительство моста планировалось завершить в мае 2018 года.
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