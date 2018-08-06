Сдача моста через Енисей под Кызылом перенесена на четыре месяца

06.08.18 08:45

© РИА Новости. Сергей Венявский

6 августа. Interfax-Russia.ru - Мост через Енисей, который возводят военные строители в окрестностях Кызыла, завершится в сентябре, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Длина моста составит 327 метров, грузоподъемность до 60 тонн, высота над уровнем воды 9 метров, пропускная способность более 6000 автомобилей в сутки. Строительство планируется завершить в сентябре текущего года", - сообщили в департаменте.

По его данным, строительство проинспектировал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Мост предназначен для обеспечения транспортного сообщения воинского соединения, дислоцирующегося в городе Кызыл, с общевойсковым полигоном, и сокращает маршрут движения более чем на 100 километров. Кроме того мост позволяет решить транспортные проблемы местного населения сельских администраций Кызылского района", - отметили в департаменте.

К строительству моста привлечены сводные подразделения отдельной железнодорожной бригады и отдельного дорожно-комендантского батальона Центрального военного округа.

Ранее пресс-служба ЦВО сообщала, что строительство моста планировалось завершить в мае 2018 года.