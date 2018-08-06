|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.08.18 08:45
Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ростовской области
6 августа. Interfax-Russia.ru - Повышенная пожарная опасность (4 и 5 класс) ожидается в Ростовской области с 6 по 8 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"По данным Ростовского Гидрометцентра, с 6 по 8 августа в Ростовской области прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики, расположенных в пожароопасной зоне (источник ЧС и происшествий - природные пожары)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в юго-восточных, в отдельных северо-восточных (Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский) районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в северо-западных, северо-восточных(Белокалитвенский), центральных, южных районах и в Приазовье Ростовской области сохранится высокая пожароопасность (4 класс).
Гкл ст
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket