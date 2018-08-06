Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ростовской области

06.08.18 08:45

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Повышенная пожарная опасность (4 и 5 класс) ожидается в Ростовской области с 6 по 8 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным Ростовского Гидрометцентра, с 6 по 8 августа в Ростовской области прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики, расположенных в пожароопасной зоне (источник ЧС и происшествий - природные пожары)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в юго-восточных, в отдельных северо-восточных (Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский) районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в северо-западных, северо-восточных(Белокалитвенский), центральных, южных районах и в Приазовье Ростовской области сохранится высокая пожароопасность (4 класс).

Гкл ст