Более 15 сотрудников букмекерской конторы "Росбет" задержаны по обвинению в незаконной игорной деятельности

06.08.18 09:22

© РИА Новости. Нина Зотина

6 августа. Interfax-Russia.ru - Более полутора десятков сотрудников, в том числе руководители, букмекерской конторы "Росбет" задержаны в ходе масштабной операции правоохранительных органов по обвинению в незаконной игорной деятельности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц - соучастников преступной группы", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что указанные лица обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной преступной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По данным следствия, весной 2017 года в Москве А.Миронов и А.Фролов организовали с использованием игрового оборудования и интернета азартные игры, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

"Свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет". По предварительным данным, за период функционирования игрового процесса преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 100 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Следователи установили, что А.Миронов и А.Фролов привлекли не менее 16 клерков, которые собирали оборудование, устанавливали программное обеспечение, позволяющее организовать игровой процесс с получением выигрыша, вели бухгалтерский учет.

"Следователями проведено более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской, Ярославской и Орловской областей. В ходе их проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что А.Фролов и один из обвиняемых помещены под домашний арест, 15 соучастников находятся под подпиской о невыезде, А.Миронов объявлен в федеральный розыск, а юридическое лицо лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности.

В операции по разоблачению группы были задействованы сотрудники столичных подразделений СК, МВД и Россгвардии, а также специалисты "Лаборатории Касперского", которые изучали программное обеспечение, отметили в ведомстве.

Статья 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до шести лет.