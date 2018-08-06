Новый рекорд трафика установлен на Крымском мосту

06.08.18 09:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 августа. Interfax-Russia.ru - Очередной рекорд интенсивности движения зафиксирован в минувшие выходные по мосту через Керченский пролив, открытому в середине мая, сообщила в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, в оперативном управлении которого находится дорога.

"В воскресенье, 5 августа, за сутки по мосту проехали 32,4 тыс. транспортных средств в обе стороны. Предыдущая максимальная интенсивность фиксировалась в воскресенье, 15 июля - 31,5 тыс. автомобилей", - говорится в пресс-релизе.

В общей сложности менее чем за три месяца с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1,584 млн транспортных средств в обе стороны: в Крым и на Тамань, - это на 20% больше, чем Керченская паромная переправа перевезла легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год.

Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге с начала августа превысила 28 тыс. автомобилей, автобусов и мотоциклов - почти на 15% больше среднесуточного трафика июля.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, ж/д мост будет сдан в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет около 228 млрд рублей.

Дж ст