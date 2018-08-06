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06.08.18 09:35
Жители Ставрополья смогли побывать в кабинах ретро-паровозов
6 августа. Interfax-Russia.ru - Парад паровозов прошел в минувшие выходные на станции Минеральные Воды (Ставропольский край) в рамках празднования Дня железнодорожника, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
"На первой платформе в ряд выстроились сразу пять паровозов. В Минеральных Водах был представлен модельный ряд техники от 1937 до 1956 годов выпуска", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, самый старый из представленных - паровоз ФД20-1679, построенный в 1937 году на Луганском паровозостроительном заводе.
"До начала Великой Отечественной войны работал в паровозном депо Каменоломни железной дороги имени К.Е.Ворошилова. В годы войны был эвакуирован на Урал, где и протрудился вплоть до начала 1970-х годов. В 1992 году был возвращен на Северо-Кавказскую железную дорогу для программы эксплуатации туристических ретропоездов", - отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, жители Минеральных Вод смогли увидеть паровозы Су-252-20 (построен в 1949 году), Л-0073 (построен в 1947 году), ЛВ-0283 (построен в 1956 году) и Эр-769-17 (построен в 1951 году).
"Желающие смогли сфотографироваться на фоне паровозов, побывать в кабине машиниста и узнать много интересных фактов из истории железных дорог России", - сообщает пресс-служба.
Бер ст
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