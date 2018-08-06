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06.08.18 09:50
Власти Башкирии окажут помощь семьям вахтовиков, погибших при крушении вертолета в Красноярском крае
6 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Башкирии окажет помощь семьям семи вахтовиков из республики, погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае, сообщил премьер-министр Рустэм Марданов на оперативном совещании в понедельник.
"Глава республики Рустэм Хамитов дал поручение рассмотреть возможность оказания поддержки семьям погибших. Все необходимое для исполнения этого поручения нами будет сделано, и помощь уже сейчас оказывается", - сказал Р.Марданов.
По его данным, при крушении вертолета погибли семеро уроженцев Башкирии: жители Бирского, Ишимбайского, Калтасинского, Краснокамского, Мелеузовского районов, городов Белебей и Ишимбай. В их семьях имеются несовершеннолетние дети.
Премьер-министр отметил, что с момента трагедии Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям активно взаимодействует с оперативным штабом МЧС России, Минздравом и другими службами региона.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился утром 4 августа в 180 километрах от населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор". На борту вертолета находились 18 человек - 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.
Свл юд
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