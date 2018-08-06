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06.08.18 10:15
Томский облсуд подтвердил законность ареста главы томского МЧС
6 августа. Interfax-Russia.ru - Томский областной суд подтвердил законность ареста начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда.
"Решение районного суда оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.
Суд рассматривал апелляцию на решение Ленинского районного суда в закрытом режиме.
Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в получении взятки с особо крупном размере (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ) - на сумму 300 тыс. рублей.
По предварительным данным следствия, подозреваемый незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, высказав готовность оказать содействие предпринимателям. Позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.
Ранее Ленинский райсуд Томска арестовал М.Бегуна на два месяца, до 21 сентября.
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