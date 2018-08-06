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06.08.18 10:15

Томский облсуд подтвердил законность ареста главы томского МЧС

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 августа. Interfax-Russia.ru - Томский областной суд подтвердил законность ареста начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна, обвиняемого в получении взятки, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда.

"Решение районного суда оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.

Суд рассматривал апелляцию на решение Ленинского районного суда в закрытом режиме.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в получении взятки с особо крупном размере (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ) - на сумму 300 тыс. рублей.

По предварительным данным следствия, подозреваемый незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, высказав готовность оказать содействие предпринимателям. Позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Ранее Ленинский райсуд Томска арестовал М.Бегуна на два месяца, до 21 сентября.

Сн ка

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