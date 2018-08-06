Археологи раскопали в окрестностях Великого Новгорода стену церкви Андрея Юродивого

06.08.18 10:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые Института археологии РАН открыли хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке - главном храме Ситецкого монастыря, полностью разрушенном к настоящему времени, сообщает пресс-служба института.

Этот храм в окрестностях Великого Новгорода стоит на государственной охране как федеральный памятник архитектуры. Однако до настоящего времени он был полностью скрыт под землей. Раскопки этого года впервые показали, что этот практически утраченный памятник можно музеефицировать и подготовить для широкого показа.

"Церковь Андрея Юродивого на Ситке как призрак: с одной стороны, она внесена в список памятников федерального значения и стоит на госохране, а с другой стороны - ее, по сути, нет. То есть это памятник архитектуры, которого одновременно нет, и в то же самое время он есть, только полностью скрыт под землей", - заявила замруководителя Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Марина Вдовиченко.

Как полагают исследователи, каменная церковь Андрея Юродивого была построена на месте деревянного храма в уже существовавшем в XIV веке Ситецком монастыре, который находился на окраине Новгорода на высоком холме на берегу Волховца. В те времена здесь на холмах находилось множество монастырей, но теперь остались только Нередицкая церковь и храм Спаса на Ковалеве, а о ближайшем к Ситецкому Кириллову монастырю напоминает лишь аллея из плакучих ив.

Храм имеет довольно редкое посвящение: он назван в честь Андрея Юродивого, день памяти которого приурочен к празднику Покрова Богородицы. По преданию, когда Царьград окружил неприятель, жители города собрались в храме Пресвятой Богородице на Влахернах. Во время молитвы Андрей увидел Богоматерь, которая сняла с себя покрывало и простерла над молящимися, обеспечивая этим им защиту. Описание этого видения послужило основой для установления князем Андреем Боголюбским в XII веке праздника Покрова Богородицы.

Как полагают ученые, консервация и дальнейшая музеефикация руин церкви Андрея на Ситке вполне осуществима. Но сразу после археологических исследований раскрытые на высоту двух метров стены Андреевской церкви будут опять засыпаны землей и скрыты от глаз, поскольку это единственный на данный момент способ сохранить остатки сооружения.