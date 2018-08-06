Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Отказался от сделки: Дерипаска не согласился с условиями США по выводу "РусАла" из-под санкций
   
Убиты на съемках: трое российских журналистов убиты в Африке при неизвестных обстоятельствах
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
06.08.18 10:21

Археологи раскопали в окрестностях Великого Новгорода стену церкви Андрея Юродивого

© РИА Новости. Александр Кряжев
6 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые Института археологии РАН открыли хорошо сохранившуюся стену церкви Андрея Юродивого на Ситке - главном храме Ситецкого монастыря, полностью разрушенном к настоящему времени, сообщает пресс-служба института.

Этот храм в окрестностях Великого Новгорода стоит на государственной охране как федеральный памятник архитектуры. Однако до настоящего времени он был полностью скрыт под землей. Раскопки этого года впервые показали, что этот практически утраченный памятник можно музеефицировать и подготовить для широкого показа.

"Церковь Андрея Юродивого на Ситке как призрак: с одной стороны, она внесена в список памятников федерального значения и стоит на госохране, а с другой стороны - ее, по сути, нет. То есть это памятник архитектуры, которого одновременно нет, и в то же самое время он есть, только полностью скрыт под землей", - заявила замруководителя Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН Марина Вдовиченко.

Как полагают исследователи, каменная церковь Андрея Юродивого была построена на месте деревянного храма в уже существовавшем в XIV веке Ситецком монастыре, который находился на окраине Новгорода на высоком холме на берегу Волховца. В те времена здесь на холмах находилось множество монастырей, но теперь остались только Нередицкая церковь и храм Спаса на Ковалеве, а о ближайшем к Ситецкому Кириллову монастырю напоминает лишь аллея из плакучих ив.

Храм имеет довольно редкое посвящение: он назван в честь Андрея Юродивого, день памяти которого приурочен к празднику Покрова Богородицы. По преданию, когда Царьград окружил неприятель, жители города собрались в храме Пресвятой Богородице на Влахернах. Во время молитвы Андрей увидел Богоматерь, которая сняла с себя покрывало и простерла над молящимися, обеспечивая этим им защиту. Описание этого видения послужило основой для установления князем Андреем Боголюбским в XII веке праздника Покрова Богородицы.

Как полагают ученые, консервация и дальнейшая музеефикация руин церкви Андрея на Ситке вполне осуществима. Но сразу после археологических исследований раскрытые на высоту двух метров стены Андреевской церкви будут опять засыпаны землей и скрыты от глаз, поскольку это единственный на данный момент способ сохранить остатки сооружения.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.08.18 11:18
Южный вестибюль станции московского метро "Люблино" будут закрывать на ремонт по будням до 20 августа
.
  06.08.18 11:04
Кооперативный дом 1920-х годов в центре Москвы признан памятником архитектуры
.
  06.08.18 09:22
Более 15 сотрудников букмекерской конторы "Росбет" задержаны по обвинению в незаконной игорной деятельности
.
  04.08.18 11:19
Пожар в музее Тургенева мог произойти из-за проблем с техникой безопасности при реставрации
.
  04.08.18 10:57
Пожарные тушат возгорание в здании музея Тургенева в центре Москвы
.
  04.08.18 09:50
Безвизовый въезд в РФ по Fan ID способствует развитию туризма, считает Володин
.
  03.08.18 17:03
Органы по контролю за правами несовершеннолетних проверят после убийства сестрами Хачатурян своего отца
.
  03.08.18 13:43
Электрички на Горьковском направлении МЖД возвращены в график
.
  03.08.18 12:12
Арестованы трое подозреваемых в хищении более 2 млрд рублей у крупной энергетической компании
.
  03.08.18 11:52
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "Новое время"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket